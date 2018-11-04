يوفينتوس يحلق على قمة "الكالتشيو" بفوز على كالياري

04 نوفمبر 2018 - 12:56 ص

واصل فريق يوفينتوس، السبت، التحليق على قمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

وتغلب يوفينتوس على ضيفه كالياري بثلاثة أهداف لهدف، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر للمسابقة المحلية.

تقدم يوفينتوس مبكرًا بهدف عن طريق الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة الأولى من زمن المباراة.

وعاد كالياري في النتيجة، وتعادل بهدف عن طريق البرازيلي جواو بيديو غلفاو في الدقيقة 36، لكن بعدها بدقيقتين فقط تقدم من جديد يوفينتوس بهدف الكرواتي فيليب براداريتش لاعب كالياري بالخطأ في مرماه.

وفي الشوط الثاني، اندفع كالياري للبحث عن التعادل، وترك مساحات كبيرة في خطوطه الخلفية ليستغلها يوفينتوس ويحرز الهدف الثالث عبر الكولومبي خوان كوادرادو في الدقيقة 87 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، ابتعد يوفينتوس بالصدارة برصيد 31 نقطة بفارق 6 نقاط عن انتر ميلان ونابولي أقرب ملاحقيه على الترتيب.فيما تجمد رصيد كالياري عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر. -

