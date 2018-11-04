نتنياهو يشكر ترامب على هذا الأمر بشأن إيران

04 نوفمبر 2018 - 12:57 ص

وصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران، بـ"المبادرة التاريخية".



وقال في بيان صدر عن مكتبه: "شكرا للرئيس ترامب على هذه المبادرة التاريخية. العقوبات آتية حقا".



وأضاف: "منذ سنوات أوجه نداءات لإعادة فرض العقوبات بالكامل على النظام الإيراني الدموي والقاتل الذي يهدد العالم بأسره".



وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "العقوبات الأساسية التي فرضتها واشنطن بدأت تظهر آثارها حيث ينهار الريال ويتراجع الاقتصاد الايراني والنتائج بديهية".



وبعد 6 أشهر على انسحابها من الاتفاق الدولي مع إيران الموقع في 2015، أكدت واشنطن الجمعة إعادة فرض عقوباتها الأشد على طهران ابتداء من الإثنين المقبل.

