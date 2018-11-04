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نتنياهو يشكر ترامب على هذا الأمر بشأن إيران

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وصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران، بـ"المبادرة التاريخية".
وقال في بيان صدر عن مكتبه: "شكرا للرئيس ترامب على هذه المبادرة التاريخية. العقوبات آتية حقا".
وأضاف: "منذ سنوات أوجه نداءات لإعادة فرض العقوبات بالكامل على النظام الإيراني الدموي والقاتل الذي يهدد العالم بأسره".
وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "العقوبات الأساسية التي فرضتها واشنطن بدأت تظهر آثارها حيث ينهار الريال ويتراجع الاقتصاد الايراني والنتائج بديهية".
وبعد 6 أشهر على انسحابها من الاتفاق الدولي مع إيران الموقع في 2015، أكدت واشنطن الجمعة إعادة فرض عقوباتها الأشد على طهران ابتداء من الإثنين المقبل.
كان الاتحاد الأوروبي وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران،الذي هدف إلى منع طهران من حيازة سلاح نووي، أبدت أسفها للقرار الأمريكي الأخير. 

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