تونس تدين هجوم المنيا الإرهابي

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أدانت وزارة الخارجية التونسية، السبت، الهجوم الإرهابي الذي استهدف الجمعة، حافلة تقل مسيحيين قرب دير وسط مصر، مخلّفًا 7 قتلى وعددا من الجرحى.
وجددت الوزارة، في بيان، دعوتها إلى "تضافر جهود المجموعة الدولية، من أجل مزيد تكثيف التعاون للتصدي لظاهرة الإرهاب".
وأعربت الخارجية عن ثقتها في "قدرة هذا البلد الشقيق على اجتثاث ظاهرة الإرهاب المقيتة، وحفظ أمنه واستقراره ولحمة أبنائه".
وقدّمت الخارجية التونسية تعازيها لأسر الضحايا وللشعب المصري، وأمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.
وقُتل 7 أشخاص، الجمعة، في هجوم إرهابي استهدف حافلة تقل مواطنين مسيحيين بمحافظة المنيا، وسط مصر.
ويعد الهجوم هو الثاني من نوعه خلال نحو عام ونصف العام قرب الدير ذاته، مايو/أيار 2017، إذ قتل 29 وأصيب أكثر من 20 شخصًا، في هجوم مسلح استهدف حافلتين كانتا تقلان مسيحيين إلى الدير نفسه، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عنه.
تجدر الإشارة أن التنظيم ذاته أعلن، مساء الجمعة، مسؤوليته عن الهجوم الجديد، وذلك في بيان مقتضب نشرته وكالة "أعماق"، التابعة له. 

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