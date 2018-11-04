3 قتلى جراء حريق في أحد مستشفيات ريو دي جانيرو

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لقي ثلاثة من كبار السنّ حتفهم، السبت، أثناء إجلائهم بعد اندلاع حريق دمّر جزءًا من مبنى ملحق بأحد أكبر مستشفيات ريو دي جانيرو، حسبما أفاد رئيس بلديّة المدينة البرازيليّة.
وقال مارسيلو كريفيلا، للصحفيين، أمام أنقاض المبنى في غرب ريو "لسوء الحظّ، توفي ثلاثة أشخاص خلال نقلهم إلى وحدة أخرى. ثلاثة أشخاص من المسنّين جدًا".
وأضاف "أحد الضحايا كانت حالته في منتهى الخطورة"، موضحًا، أنه "بالنسبة إلى الإثنين الآخرين، كان لابدّ من إطفاء أجهزتهما، وتوفّيا أثناء نقلهما".
ولم تُحدّد السلطات بعد أسباب الحريق الذي بدأ قبيل الساعة 16,00 (19,00 بتوقيت غرينتش) وتمت السيطرة عليه بعد ساعتين من اندلاعه.
في سبتمبر، أتى حريق ضخم وُصف بأنه "مأساة للثقافة"، على متحف ريو دي جانيرو الوطني أحد أقدم متاحف البرازيل.

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