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«ساويرس» : النقاب وسيلة لارتكاب الجرائم

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عاد رجل الأعمال نجيب ساويرس للحديث عن النقاب مرة أخرى، إذ أكد أنه يستخدم لارتكاب الجرائم.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "مشكلة النقاب إن هناك من يتخفى وراءه لارتكاب الجرائم لعدم معرفةً الشخصية وراء النقاب كما أن التعامل مع شخص لا نرى وجهة صعب وخطر".

وتابع: "ده رأيي وليس من منطلق ديني لأن الأصل أن كل واحده حرة وتفسير ومعرفة مقتضيات الدين يخضع للمتخصصين وضمير الإنسان"

وجاء ذلك بعدما وجهت له متابعة تدعي سارة أسامة قائلة: "وبطل كل شوية.. تكون ضد النقاب.. أنت إنسان في مستوى المفروض يكون راقي عن كدا وتحترم الأديان موش كل من لَبْس نقاب فاسد.. وموش كد من هوا رجل أعمال صالح".

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