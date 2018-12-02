«ساويرس» : النقاب وسيلة لارتكاب الجرائم

02 ديسمبر 2018 - 12:11 م

عاد رجل الأعمال نجيب ساويرس للحديث عن النقاب مرة أخرى، إذ أكد أنه يستخدم لارتكاب الجرائم.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "مشكلة النقاب إن هناك من يتخفى وراءه لارتكاب الجرائم لعدم معرفةً الشخصية وراء النقاب كما أن التعامل مع شخص لا نرى وجهة صعب وخطر".

وتابع: "ده رأيي وليس من منطلق ديني لأن الأصل أن كل واحده حرة وتفسير ومعرفة مقتضيات الدين يخضع للمتخصصين وضمير الإنسان"

وجاء ذلك بعدما وجهت له متابعة تدعي سارة أسامة قائلة: "وبطل كل شوية.. تكون ضد النقاب.. أنت إنسان في مستوى المفروض يكون راقي عن كدا وتحترم الأديان موش كل من لَبْس نقاب فاسد.. وموش كد من هوا رجل أعمال صالح".