تفسير رؤية أم البشر حواء

02 ديسمبر 2018 - 12:12 م

رؤية حواء عليها السلام.

التأويل..

رؤيتها في المنام تدل على البركة في الزرع والثمار ونتاج الأولاد وإدرار الفوائد من الصناعة كالنسيج والحراثة والحدادة وغير ذلك وربما دلت رؤية آدم وحواء عليهما السلام على النقلة من محل شريف إلى ما دونه وعلى الزلل والوقوع في المحذور وشماتة الحاسدين وعلى الهموم والأنكاد من الجيران وتدل رؤيتهما على النكد من الأزواج والأولاد وعلى قبول المعذرة والتوبة والندم على ما فات فإن رأت المرأة حواء عليها السلام في المنام أدخلت الهموم والأنكاد على زوجها بسبب الصداقة لمن لا يليق بها صحبته وربما ابتليت في نفسها ببلوى شديدة لأنها أول من حاضت من النساء وربما عالجت الحبل والولادة وربما رزقت أولادًا صالحين وإن كانت مفارقة لزوجها أوغائبة عنه عادت إليه واجتمعت به وربما رزقت رزقاً حلالاً من كدها وربما كان من نسلها من يسفك الدم ويقتل النفس التي حرم الله تعالى قتلها ومن يموت شهيداً - ومن رأى حواء عليها السلام فإنه يغتر بقول امرأة وقد يكون رجلاً يسمع قول امرأته.

- ومن رأى حواء عليها السلام بوجه جميل فإنها أمه لأنها أم المسلمين وإن كان في غم فرج عنه وإن فعل بأمر امرأة ندم وزالت رياسته.

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