استبعاد دعوى منع ظهور رئيس الزمالك من الفضائيات

02 ديسمبر 2018 - 12:18 م

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، استبعاد الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك السابق ممدوح عباس، التي طالب فيها بمنع ظهور أو استضافة أو قبول مداخلات هاتفية من رئيس الزمالك الحالي من رول الجلسة لحين ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 1283 لسنة 70 قضائية، وزير الاستثمار، رئيس هيئة الاستثمار، والممثلين القانونيين لقنوات "الحياة، المحور، الفراعين، القاهرة والناس، سي بي سي، وصدى البلد".

وقال عباس في دعواه، إن" رئيس الزمالك الحالي اعتاد الظهور في القنوات الفضائية كضيف، للتحاور في الكثير من البرامج، وأنه في تلك البرامج يوجّه السباب له دون وجه حق، ما دفعه لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، حيث حرر محاضر اتهمه فيها بالسب والقذف، وأقام الجنحة رقم 26133 لسنة 2014 جنح العجوزة".