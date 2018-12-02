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دعوى قضائية بإلزام الحكومة بترقيم وترخيص التوك توك

قضايا وحوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

شيماء السيد

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أقام أيمن محفوظ المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بإلزام الحكومة بترقيم وترخيص التوك توك.

ذكرت الدعوى التي اختصمت وزير التنمية المحلية، وحملت رقم12460 قضائية أن ظهور التوك توك ساعد فى انتشار الجرائم الغريبة والمروعة للمجتمع، خاصة أنه مركبة قد يستحيل معرفه قائدها لأنها غير مرقمة أو مرخصة فيسهل هروب الجاني من العقوبة ما يشجع علي ارتكاب الجريمة، وكذلك سهولة التصرف في المركبة بالبيع يشجع على السرقة للمركبة التي قد تصل إلى القتل من أجل الحصول على المركبة من قائدها.

وأشارت الدعوى إلى أن التوك توك، أنتج مشاكل اجتماعية ونفسية وهدم مهن كثيرة ناهيك عن مشاكل المرور ومشاكل أخرى كثيرة.

وشددت الدعوى على أنه لا حل للخروج من إمبراطورية التوك توك إلًا بالقانون وتقنين وترقيم وتراخيص لتلك المركبة وأن يكون الترخيص إجباريًا وإلزاميًا على كل الأحياء وعمل ضوابط لقائديه ومسارات محددة حماية للمجتمع حفاظا على شبابنا، وذلك بإجراءات سوف تدر دخل للأحياء يساعد في تطويرها وتجميلها.

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