» بدء جلسة محاكمة "مرسى" وآخرين بـ"اقتحام السجون"

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قضايا وحوادث

محمد مرسى
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شيماء السيد

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التخابر

محاكمة مرسي

قضايا التخابر

اخبار مرسى

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى و26 آخرين من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون".

وأودع المتهمين قفص الاتهام، وأثبتت المحكمة حضورهم ودفاعهم.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

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