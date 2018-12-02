مميش: الهيئة مشاركة بمبادرة الرئاسة للقضاء على فيروس سى

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وكالات- حنان حمدتو

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قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس إن الهيئة مشاركة في المبادرة الرئاسية للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير المعدية سواء بالأفراد أو الإمكانيات.

وأضاف خلال حضوره حفل إطلاق المرحلة الثانية من حملة "100 مليون صحة" في هيئة القناة بمشاركة وزيرة الصحة ومحافظ الإسماعيلية، بالأمس أن القناة حفرها مليون مواطن مصري حينما كان تعداد مصر 4.5 مليون نسمة; ما يعني أن المصريين حفروا شريان التجارة والحياة والرخاء للعالم بأصابعهم، وأيديهم، ودموعهم، ودمهم.

واستكمل: "تراءى في الفترة الأخيرة للقيادة السياسية للبلاد ضرورة تحسين إمكانيات قناة السويس لتستوعب حركة الملاحة العالمية، وإبحار السفن العملاقة، واختصار زمن الإبحار في قناة السويس، ليتم حفر قناة السويس الجديدة".

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