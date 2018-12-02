عبد الغفار: إنشاء منظمة عالمية لخريجي الجامعات المصرية

02 ديسمبر 2018 - 12:43 م

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك خطة كبيرة لأنشطة للتسويق لمنظومة الوافدين، موضحًا أن هناك أيضًا صندوق لرعاية الطلاب الوافدين.

وكشف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش افتتاح مقر الإدارة المركزية لشئون طلاب الوافدين بحي السفارات، وبحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والمهندس هشام عرفات وزير النقل، ووزير التعليم السوداني، وعدد من السفراء، عن إنشاء منظمة عالمية لخريجي الجامعات المصرية، مع إنشاء وحدة رعاية الطلاب الوافدين منها التأمين الصحي والإقامة والإرشاد الأكاديمي

وعرض الوزير خلال المؤتمر الصحفي فليمًا تسجيليًّا عن الجامعات المصرية، وطرق التعامل مع منظومة الوافدين.