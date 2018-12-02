"مرسى" يصرخ من داخل القفص: "مش سامع"

02 ديسمبر 2018 - 12:48 م

رفعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و26 آخرين من قيادات الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون" بعد دقائق قليلة من انعقادها بسبب عدم وضوح الصوت داخل قفص الاتهام الزجاجي.

وقامت المحكمة في بداية الجلسة بتلاوة قراراتها بطلب المحكمة باستدعاء محمد حسنى مبارك رئيس جمهورية الأسبق، قالت النيابة العامة إنه نفاذًا لقرار المحكمة فقد ورد خطاب من قطاع الأمن الوطني أن مبارك أصبح الآن مدنيا ولا يتمتع بالصفة العسكرية.

وهنا صرخ محمد مرسي من داخل القفص وقال مش سامع حاجة فقامت المحكمة بطلب إعادة كلام النيابة مرة أخرى ولكن لا يوجد صوت لذلك تم رفع الجلسة.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.