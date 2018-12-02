وزيرة الهجرة تهنئ مصرية في كندا

02 ديسمبر 2018 - 12:54 م

هنأت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، غادة ملك؛ لفوزها في انتخابات حزب المحافظين في كندا وترشحها رسميًا للانتخابات الفيدرالية لعام 2019، وذلك عن دائرة Mississauga- streetsville

كما أعربت وزيرة الهجرة، في اتصال تليفوني بالسيدة غادة ملك، عن فخرها بما يحرزه المصريون بالخارج من نجاحات في المجالات كافة.

وتتمنى وزارة الهجرة، النجاح والتوفيق لأبناء المصريين بالخارج في كل المجالات.