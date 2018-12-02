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تدشين مدينة ثقافية على مساحة 100 فدان بالعاصمة الإدارية

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المدين ةالثقافية بالعاصمة الادارية
ارشيفية

متابعات- حنان حمدتو

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1000 فدان لـ"جاردن سيتي الجديدة" بالعاصمة الإدارية

نشرت صفحة رؤية مصر 2030 على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،  صورًا للمدينة الثقافية  الجديدة  التى  يتم التجهيز لها حاليًا داخل العاصمة الإدارية الجديدة، والتي يتم تدشينها على مساحة 100 فدان على الأرض.

وضم التصميم الداخلى  للمدينة أوبرا تضم  عددًا من الأروقة والمبانى ذات الفن الإغريقى والملكى وتشمل المدينة  3 مسارح كبرى تسع لأكثر من 2500 شخص للمسرح الواحد.

والمدينة تضم مركزًا للإبداع الفنى ومتحف للفن الحديث ومكتبة تسع لـ6 آلاف شخص وقاعة عرض سينمائى مرتبطة بالأقمار الصناعية.

وسيتم افتتاح الأوبرا الجديدة بالتزامن مع نقل الوزارات والبرلمان للعاصمة، وفق ما نشرت الصفحة.





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