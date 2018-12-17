  • الإثنين 17 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:17 ص
بحث متقدم
أبو تريكة

أبو تريكة يهاجم مدربًا شهيرًا: فاشل وسيدمر صحة "الأسطورة"

الطفلة والسيدة التي استضافتها

والد الطفلة المباعة عبر "فيس بوك" يكشف مفاجآت مدوية

عمرو أديب

أديب يروي قصة "التحرش" الذي أطاح برئيس قناة شهيرة

السعودية

السعودية ترد على مجلس الشيوخ الأمريكي ببيان ناري

البطاطس

"زراعة البرلمان" تفجر مفاجأة مدوية عن أسعار البطاطس

فيسبوك تلغي خاصية الإعلانات

تعليق ناري لـ"أديب" على سرقة حساب 7 ملايين شخص

أصغر عروسين

التفاصيل الكاملة لزواج أصغر عروسين بكفر الشيخ

عمرو أديب

عمرو أديب يحذر الأقباط من هذا الأمر الخطير

البشير والأسد

"البشير" أول زعيم عربي يزور سوريا منذ 2011

الدكتور فاروق الباز

«الباز»: مصر بها مياه تكفي لـ100 عام.. وخبيران يردان

بالفيديو..

"زراعة البرلمان" تفجر مفاجأة مدوية عن أسعار البطاطس

آخر الأخبار

البطاطس
البطاطس

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

مفاجأة مدوية عن البرازيلي الذي ضمه الأهلي رسميا

#

مفاجأة مدوية عن فستان الـ200 مليون جنيه يكشفها مصممه

#

رئيس الرجاء المغربي يكشف مفاجأة عن انتقال "بن حليب" للأهلي

#

السبب الحقيقى وراء زيادة أسعار تقاوى البطاطس

أكد النائب مجدي مالك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن أزمة البطاطس حدثت العام الماضي بسبب إغراق السوق بكمية كبيرة من البطاطس بعد استيراد 165 ألف طن، الأمر الذي انعكس على الإقبال الضعيف في زراعة البطاطس العام الحالي، وبالتالي ارتفعت أسعار البطاطس. 
وأوضح "مالك"،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن سعر طن تقاوي البطاطس ارتفاع من 11 لـ13 ألف جنيه، وهذا يرجع إلى أن كمية تقاوي البطاطس التي دخلت مصر قليلة، خلاف تكالب المزارعين على زراعة البطاطس بسبب ارتفاع الأسعار. 
وأشار إلى أن وزارة الزراعية من المفترض أن تقوم بالتنسيق مع جمعيات زراعة البطاطس المنتشرة على مستوى الجمهورية، لتحديد الكميات التي تضمن وجود توازن في السوق. 
ولفت عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب إلى أن عدم التنسيق بين وزارة الزراعة والتجار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البطاطس العام المقبل، بشكل مبالغ فيه عن الدول المجاورة.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ريهام سعيد تكشف عن عمرها الحقيقي
» المنتج المغتصب: مارست الجنس مع هذه الفنانة وانظروا أين صارت؟
» "هنية" يدعو لتصعيد العمليات الفلسطينية ضد الاحتلال
» طلاق وخراب بيوت.. يعملها الكبار ويدفع الثمن الصغار
» شاهد: عمرو أديب يوجه رسالة نارية لهؤلاء
» دراسة تكشف أخطر معلومة عن مشروبات الطاقة
» نتنياهو: إسرائيل الآن في فترة تطبيع مع الدول العربية
» حسن مالك يبحث عن البراءة من «خرم إبرة»
» ماذا قالت السفارة الإسرائيلية في مصر عن«آدام موصيري»؟
» شاهد: تظاهر "النساء العاريات" في برشلونة
» «كبار العلماء» تنتهي من 40 مادة بـ«الأحوال الشخصية»

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    05:23

  • شروق

    06:52

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
الطلاق
محرر المصريون
الزواج
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين