فرنسا: وفاة خامس ضحية لهجوم ستراسبورج

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توفيت خامس ضحية لهجوم ستراسبورج في فرنسا الثلاثاء الماضي، ليرتفع الإجمالي إلى خمسة أشخاص.
وقال مكتب مدعي باريس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أمس الأحد، إن الضحية من بولندا.

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