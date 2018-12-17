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وزيرة الهجرة: مصر ستشهد نقلة نوعية في التعليم

الحياة السياسية

مكرم
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المصريون ووكالات

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أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج، أن مصر ستشهد نقلة نوعية في التعليم بمشاركة خبرات وعلماء مصر في الخارج إلى جانب الاستفادة من رؤية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تنفيذ خطة الوزارة للارتقاء بمستوى التعليم ومن خلال نتائج مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم 4"، الذي تبدأ فعالياته غدًا ويستمر يومين.
جاء ذلك في كلمة الوزيرة مساء أمس الأحد، خلال حفل الاستقبال الذي أقامته بمشاركة الوفود وخبراء مصر وبحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر والعالم المصري الدكتور فاروق الباز، ولفيف من رجال الإعلام والصحافة، وعدد من رؤساء الجامعات.
من جانبه ، أشاد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بتنظيم المؤتمر والعدد الكبير من العلماء والخبراء المشاركين في المؤتمر ، لافتًا إلى أن المؤتمر فرصة كبيرة لتبادل الرؤى والآليات بشأن تطوير التعليم.
ويعد مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم 4" النسخة الرابعة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" التي تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
ويقام في الفترة من 17 إلى 18 ديسمبر الجاري، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة أكثر من 11 جهة ومؤسسة معنية في الدولة؛ لبحث سبل تطوير المنظومة التعليمية من خلال رؤى وأطروحات الخبراء المصريين بالخارج.
ويشارك في المؤتمر 28 عالمًا وخبيرًا مصريًا مقيمًا بالخارج من أنبه الكفاءات المصرية في مجالات التعليم المختلفة.
ويتضمن المؤتمر 6 جلسات متنوعة تتناول عددًا من المحاور الهامة؛ للوقوف على ما يحتاجه التعليم المصري من أدوات تسهم في عمليات التحول الإيجابية لهذه المنظومة الهامة.

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