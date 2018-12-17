ميدو مستشارا ومدربا جديدا لهذا النادي السعودي

17 ديسمبر 2018 - 01:40 ص

أعلن نادي الوحدة السعودي، الأحد، تعيين نجم منتخب مصر السابق، أحمد حسام ميدو، كمستشار فني للفريق الأول حتى نهاية الموسم مع إسناد مهمة تدريب الفريق له لحين التعاقد مع جهاز فني جديد.



ويأتي ذلك بعد أن أقال نادي الوحدة المدرب البرازيلي، فابيو كاريلي، من منصبه عقب الخسارة أمام الاتفاق بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ13 من الدوري السعودي.



ويحتل الوحدة السعودي المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة من 13 مباراة، فاز 6 مرات وخسر 4 وتعادل 3 مرات في الدوري هذا الموسم.



وعلق ميدو في تصريحات تليفزيونية قائلا: "لدي مهمة محددة مع نادي الوحدة السعودي وهي عودة النتائج الجيدة للفريق بعد أن واجهه سوء حظ في المباريات".



وأضاف نجم توتنهام السابق أنه "سيتولى إعداد الفريق في مباريات عدة لحين التعاقد مع مدير فني جديد، موضحا أن مهمته تنحصر كمستشار فني للنادي".

