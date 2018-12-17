  • الإثنين 17 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:15 ص
بحث متقدم
أبو تريكة

أبو تريكة يهاجم مدربًا شهيرًا: فاشل وسيدمر صحة "الأسطورة"

الطفلة والسيدة التي استضافتها

والد الطفلة المباعة عبر "فيس بوك" يكشف مفاجآت مدوية

عمرو أديب

أديب يروي قصة "التحرش" الذي أطاح برئيس قناة شهيرة

السعودية

السعودية ترد على مجلس الشيوخ الأمريكي ببيان ناري

البطاطس

"زراعة البرلمان" تفجر مفاجأة مدوية عن أسعار البطاطس

فيسبوك تلغي خاصية الإعلانات

تعليق ناري لـ"أديب" على سرقة حساب 7 ملايين شخص

أصغر عروسين

التفاصيل الكاملة لزواج أصغر عروسين بكفر الشيخ

عمرو أديب

عمرو أديب يحذر الأقباط من هذا الأمر الخطير

البشير والأسد

"البشير" أول زعيم عربي يزور سوريا منذ 2011

الدكتور فاروق الباز

«الباز»: مصر بها مياه تكفي لـ100 عام.. وخبيران يردان

والد الطفلة المباعة عبر "فيس بوك" يكشف مفاجآت مدوية

الصفحة الأخيرة

الطفلة والسيدة التي استضافتها
الطفلة والسيدة التي استضافتها

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

فيديو.. القوات المسلحة تنظم أول معرض للصناعات العسكرية

#

صلاح ينشر صورة حزينة .. والجماهير: عُد لنا قويًا

#

اتحاد الكرة يساند حازم إمام

#

«آل الشيخ»: «لن أرحم.. وانتظروا المفاجآت»

أم تبيع طفلتها على "فيس بوك"

سوري متزوج مصرية

كشف محمد فؤاد - والد الطفلة التي عرضتها والدتها للبيع عبر "فيس بوك" - مفاجآت مدوية حول المصير الذي آلت إليه ابنته .

وقال "فؤاد" خلال مداخلة مع برنامج "صبايا" المذاع على قناة "الحياة" إنه مواطن سوري عاش منذ فترة بمصر وتزوج من سيدة مصرية وأنجب منها طفلة ، ثم حدثت خلافات بينهما لم يستطع الطرفان تجاوزها وبالتالي تم الانفصال".

وأضاف: "رحلت إلى ألمانيا وتركت طفلتي مع أمها ولم أتصور أنها ستضعها في ملجأ لمدة سنتين ثم تبيعها لأسرة ثانية عبر الفيس بوك".

واستدرك: "أنا منذ فترة أقوم بعمل إجراءات كثيرة لاصطحاب الطفلة للعيش معي في ألمانيا لكن هذه الأمور أخذت وقت كبير لأنني طلبت إحضار الأوراق من سوريا وأنا لست موجودًا هناك فهذه الأمور أخذت وقت".

وتابع: "الغريب أن أمها كانت ترسل لي صورا ومقاطع لها ولم أتصور لحظة واحدة أن الطفلة لا تعيش معها".

وكانت سيدة تُدعى "منى" كشفت أنها تسلمت الطفلة من والدتها بعدما علمت أن والدتها ترفض أن تعيش معها ، وطلبت التسجيل مع برنامج "صبايا" لعرض مشكلة الطفلة ، مؤكدة أنها قبلت بأخذ الطفلة رغم أن لديها أسرة وأطفال لأنها تألمت من أجلها".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ريهام سعيد تكشف عن عمرها الحقيقي
» المنتج المغتصب: مارست الجنس مع هذه الفنانة وانظروا أين صارت؟
» "هنية" يدعو لتصعيد العمليات الفلسطينية ضد الاحتلال
» طلاق وخراب بيوت.. يعملها الكبار ويدفع الثمن الصغار
» شاهد: عمرو أديب يوجه رسالة نارية لهؤلاء
» دراسة تكشف أخطر معلومة عن مشروبات الطاقة
» نتنياهو: إسرائيل الآن في فترة تطبيع مع الدول العربية
» حسن مالك يبحث عن البراءة من «خرم إبرة»
» ماذا قالت السفارة الإسرائيلية في مصر عن«آدام موصيري»؟
» شاهد: تظاهر "النساء العاريات" في برشلونة
» «كبار العلماء» تنتهي من 40 مادة بـ«الأحوال الشخصية»

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    05:23

  • شروق

    06:52

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
الطلاق
محرر المصريون
الزواج
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين