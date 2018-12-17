والد الطفلة المباعة عبر "فيس بوك" يكشف مفاجآت مدوية

17 ديسمبر 2018 - 06:51 ص

كشف محمد فؤاد - والد الطفلة التي عرضتها والدتها للبيع عبر "فيس بوك" - مفاجآت مدوية حول المصير الذي آلت إليه ابنته .



وقال "فؤاد" خلال مداخلة مع برنامج "صبايا" المذاع على قناة "الحياة" إنه مواطن سوري عاش منذ فترة بمصر وتزوج من سيدة مصرية وأنجب منها طفلة ، ثم حدثت خلافات بينهما لم يستطع الطرفان تجاوزها وبالتالي تم الانفصال".



وأضاف: "رحلت إلى ألمانيا وتركت طفلتي مع أمها ولم أتصور أنها ستضعها في ملجأ لمدة سنتين ثم تبيعها لأسرة ثانية عبر الفيس بوك".



واستدرك: "أنا منذ فترة أقوم بعمل إجراءات كثيرة لاصطحاب الطفلة للعيش معي في ألمانيا لكن هذه الأمور أخذت وقت كبير لأنني طلبت إحضار الأوراق من سوريا وأنا لست موجودًا هناك فهذه الأمور أخذت وقت".



وتابع: "الغريب أن أمها كانت ترسل لي صورا ومقاطع لها ولم أتصور لحظة واحدة أن الطفلة لا تعيش معها".



وكانت سيدة تُدعى "منى" كشفت أنها تسلمت الطفلة من والدتها بعدما علمت أن والدتها ترفض أن تعيش معها ، وطلبت التسجيل مع برنامج "صبايا" لعرض مشكلة الطفلة ، مؤكدة أنها قبلت بأخذ الطفلة رغم أن لديها أسرة وأطفال لأنها تألمت من أجلها".



