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غدا محاكمة عهدي فضلي وآخرين بالكسب غير المشروع

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تأجيل محاكمة عهدي فضلي في "الكسب غير الشروع" لـ 28 يوليو
ارشيفية

شيماء السيد

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الجنايات

الكسب الغير مشروع

محمد عهدي فضلي

تنظر غدًا الاثنين محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، محاكمة محمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وهانى كامل، القائم بأعمال مدير عام قطاع إعلانات المؤسسة السابق، فى اتهامهما بالكسب غير المشروع .

وتضمن أمر إحالة المتهمين، للمحاكمة، أن عهدى فضلى استغل سلطات منصبه فى تمكين هانى كامل من الاستمرار فى القيام بمهام وسلطات مدير عام قطاع الإعلانات، رغم علمه ببلوغه سن التقاعد، وصدور حكم قضائى ببطلان استمراره فى عمله، وأنه تحصل على عائد إعلانات قدره 8 ملايين و262 ألفًا و178 جنيهًا، فيما حصل هانى كامل على 12 مليونًا و772 ألفًا و137 جنيهًا، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الصحافة واللوائح المعمول بها فى المؤسسة.


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