نجم دجلة يقترب من الانتقال للاتحاد السكندري

25 ديسمبر 2018 - 06:43 م

حصل مسئولو الاتحاد السكندرى على توقيع كريم ممدوح صانع ألعاب وادى دجلة، للانتقال إلى زعيم الثغر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

ويتكتم مسئولو الاتحاد على الإعلان عن الصفقة حتى فتح باب القيد الشتوى المقرر له فى الأول من يناير، بالرغم من الحصول على توقيع اللاعب.

ويحاول مجلس إدارة الإتحاد السكندرى تدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر للهروب من منطقة الخطر بالدورى، بالإضافة للمنافسة على دورى أبطال العرب.

يذكر أن الاتحاد السكندرى يحتل المركز العاشر بجدول الدورى برصيد 20 نقطة.