» قائد بالجيش السوداني يوجه نداء للحكومة

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محمد حمدان حميدتي
محمد حمدان حميدتي

وكالات

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دعا قائد قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني، الفريق محمد حمدان حميدتي، الثلاثاء، حكومة بلاده إلى "توفير الخدمات للمواطنين والإيفاء بواجباتها، وتوفير سبل كسب العيش الكريم لهم".

جاء ذلك خلال مخاطبته قواته العائدة من مهمة تأمين الحدود الليبية السودانية، وهي مهمة دورية تقوم بها الدعم السريع، وفق وكالة الأنباء السودانية.

وتأتي تلك التصريحات في وقت يشهد السودان، منذ الأربعاء الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار، اتسعت رقعتها لاحقا حتى طالت 14 ولاية من أصل 18، وأسفرت عن سقوط قتلى.

وأعرب حميدتي عن شكره وتقديره للشعب السوداني على صبره، واصفا كل من يتكلم عن عدم صبر الشعب بأنه "منافق".

وقال إنه "لابد من الرقابة على السوق والأسعار والتصدي للجشعين"، مشددًا على ضرورة أن تتم "محاسبة كل من يعمل علي تخريب الاقتصاد من الفاسدين أيَّاً كانت وجهته".

وأكد حميدتي أن هناك مندسين ومتمردين و مهربين ومخربين، وهؤلاء قوات الدعم السريع لهم بالمرصاد، وشدد على "ضرورة أن يكون هناك حل حقيقي وجذري للأزمة والمشكلة الاقتصادية".

وأشار إلى ضرورة أن تتم عملية جمع السلاح في كل مكان وشدد قائلا: "لن ننتظر حتى تضيع البلاد من أيدينا".


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