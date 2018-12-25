» «كاف» يحدد السعة الجماهيرية للملاعب بأمم أفريقيا

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حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عدد 15 ألف مشجع لأقل سعة جماهيرية للاستادات التي تستضيف مباريات بطولة أمم إفريقيا 2019.

وتتنافس مصر مع جنوب إفريقيا على استضافة أمم إفريقيا 2019 بعد سحب الكاف تنظيم البطولة من الكاميرون.

وكشف مجاهد في تصريحات صحفية عن أن لجنة الكاف قد تحضر مباراة الزمالك والإسماعيلي المقرر لها الأول من يناير ببطولة الدوري.

وأشار عضو اتحاد الكرة إلى أن اللجنة قد تصل في أي وقت لمراقبة ومعاينة الملاعب والفنادق والمستشفيات.

وأوضح أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة قدم تصورا عن الملاعب والمستشفيات والفنادق المتاحة لإقامة أمم إفريقيا.

وناقش مجلس الجبلاية في اجتماع اليوم الثلاثاء الملف النهائي لاستضافة أمم إفريقيا 2019 والتي تتنافس مصر فيها مع جنوب إفريقيا على استضافة البطولة.


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