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اكتشاف كوكب مغطى بالأحجار الكريمة

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وكالات

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كوكب

فضاء

تمكن باحثون بجامعة "زيورخ" السويسرية، من اكتشاف كوكب لامعا فريدا من نوعه، ومغطى بالأحجار الكريمة.

وأوضح بيان لجامعة "زيورخ"، التي أشرفت على الدراسة، أن الكوكب يعرف رسميا باسم HD219134 b ، ويقع على بعد 21 سنة ضوئية عن الأرض في كوكبة "كاسيوبيا".

وقالت كارولين دورن، عالمة الفيزياء الفلكية بمعهد العلوم الحاسوبية في جامعة زيورخ "قد يكون الكوكب مثل الياقوت الأحمر والأزرق، لأن هذه الأحجار الكريمة هي أكاسيد ألمنيوم شائعة على كوكب خارج المجموعة الشمسية".

ووفقا لعلماء الفلك، على عكس الأرض، فإنه على الأرجح ليس لديه نواة ضخمة، ولكنه غني بالكالسيوم والألمنيوم، ما يشير إلى أن هذا الكوكب مغطى بالحجارة الكريمة.

وكتلة الكوكب أكبر من كتلة الأرض بما يقرب خمسة أضعاف، ويسمى "سوبر أرض".


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