  • الثلاثاء 01 يناير 2019
  • بتوقيت مصر06:32 ص
بحث متقدم
الأطفال المجني عليهم

تفصيلة فشل أقارب "طبيبة كفر الشيخ" في الإجابة عنها قد تحل اللغز

القيعي

القيعي يختفي في مكان "مجهول" للتعاقد مع صفقة مدوية

عمرو أديب

عمرو أديب: بلاش إرهاب فكري سيبوا الناس حرة

ريهام سعيد وتوفيق عكاشة

صلح تاريخي بين ريهام سعيد و"عكاشة" على الهواء

جمعة

"جمعة": لهذا السبب لم يحتفل الرسول بمولد المسيح عيسى

ترامب

ترامب يدافع عن انسحابه من سوريا بتصريح صادم

القاصرات

خبراء: الإسلاميون مسئولون عن أزمة زواج القاصرات

الشاعر فاروق جويدة،

فاروق جويدة: «السيسي الأهم في التاريخ»

البرج الذي شهد الجريمة

2018 تودع المصريين بجريمة بشعة

جريمة قتل ــ ارشيفية

«جرائم 2018».. كثير من الدم.. قليل من «الشرف»

إصابة 3 اشخاص في حادث طعن بالعاصمة البريطانية

عرب وعالم

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

طعن 3 أشخاص في مركز طبي بلندن

#

اصطدام سيارة "ماي" في بلجيكا

#

إصابة جندي إسرائيلي ومستوطنة في عملية طعن بالضفة

#

إصابة شخصين في حادث طعن بمحطة قطارات موسكو

أصيب ثلاثة أشخاص في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين؛ بعد أن تعرضوا لهجوم من رجل مسلح بسكين في محطة للسكك الحديدية في مدينة مانشستر الإنجليزية.
وأكدت الشرطة أن رجلا وامرأة نقلا إلى المستشفى مصابين بــ "جروح سكين" بعد الهجوم، الذي وقع قبل الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت جرينتش) في محطة فيكتوريا بمانشستر، إلى الشمال من وسط المدينة.
وقالت الشرطة إن ضابط شرطة يخضع للعلاج أيضا بعد إصابته بطعنة سكين في الكتف، مضيفة أنها احتجزت رجلا.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان هناك دافع إرهابي وراء الهجوم.
وذكرت صحيفة "مانشستر إيفننج نيوز" أن المحطة أغلقت.
ونشرت الصحيفة صورا أظهرت وجود عدد كبير من أفراد الشرطة في المحطة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الطبقية "غالبة".. قصة ابنة عمر وسلمان الفارسي

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

سنة حلوة.. يا مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد: توفيق عكاشة "بيحمي" البطة على الهواء
» إصابة 3 اشخاص في حادث طعن بالعاصمة البريطانية
» عمرو أديب: "الزمالك" هياخد الدوري في 2019
» شاهد: كيف استقبلت دبي العام الميلادي الجديد
» شاهد: رسالة "الزعيم" للمصريين في العام الجديد
» الأوقاف تكذب قناة الجزيرة: اعتادت على الفبركة
» أكثر من 29 ألف متطرف إسرائيلي اقتحموا "الأقصى"
» الرئيس المُختفي في السعودية يخاطب شعبه من المغرب
» البشير: نمر بظروف اقتصادية أضرت بشريحة واسعة
» رئيس وزراء قطر الأسبق يوجه رسالة للسعودية
» رئيس فلسطين: "القدس ليست للبيع"

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • شروق

    06:58 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين