» "البرعي" مدافعًا عن "تريكة": "لم يدن حتى الآن بالإرهاب"

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دافع المحامي الحقوقي نجاد البراعى عن لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، من منظور قانوني، مؤكدًا أنه "لم يدن حتى الآن بتهمة الإرهاب".

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "لكي أغلق الحديث في موضوع لاعب الأهلي السابق أبو تريكة، الرجل لم يدن لا بتمويل الإرهاب ولا ممارسته ولا بالمشاركة فيه".

وتابع "البراعي": "ما حدث معه مجرد تحريات للأمن الوطني ترتب عليها إجراءات تحفظيه على أمواله".

وأضاف: "هذه التحريات وفقًا لمحكمة النقض ليست دليلاً ولكنها كما قالت مجرد رأي لقائلها لا يقوم عليها وحدها حكم إدانة".

جدير بالذكر أن اسم أبو تريكة تداول في الأيام القليلة الماضية، حيث ارتبط اسمه بقرب عودته إلى مصر، خاصة بعدما ساعد أعضاء اتحاد الكرة في الترويج لملف مصر بالسنغال للفوز بتنظيم بطولة أفريقيا، والتي حصلت فيها مصر على 16 صوتًا مقابل صوتين فقط لجنوب أفريقيا.

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