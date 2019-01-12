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6.8 مليون يورو تكلفة مشروع إعادة تدوير البطاريات المستهلكة بالسادات

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ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد

وكالات- حنان حمدتو

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قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مشروع إعادة تدوير البطاريات المستهلكة والتالفة أوتوماتيكيًا بشركة النسر للصناعات الكيماوية بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، يحقق تنمية مستدامة على 3 مستويات؛ اجتماعي واقتصادي وبيئي، وتبلغ التكلفة الإجمالية للاستثمار فى المشروع حوالى 6.8 مليون يورو، ساهمت وزارة البيئة من خلال مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص الصناعى بمنحة قدرها 0.9 مليون يورو، علاوة على منحة الدعم الفنى لتحديد أفضل التكنولوجيات التى يمكن استخدامها.

 وأضافت فؤاد خلال افتتاحها المشروع  أن الفكرة هى إعادة تدوير المخلفات فى صورة بطاريات، حيث إن مشكلة المصنع كانت العمل يدويا، وكان ذلك يؤثر على صحة العامل، موضحة أنه تم الاتجاه لتحويل النظام إلى أتوماتيكى بنسبة تدوير 98%، مشددة على أن المشروع تم خلال 3 سنوات من خلال تشغيل تجريبى لمدة كفاءة الإنتاج، لافتة إلى أنه يساهم فى توفير فرص عمل والحفاظ على البيئة، يحتوى على عدة خطوط إنتاج.

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