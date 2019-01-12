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"حواس" يحصل على جائزة "المدينة القديمة نوتو"

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عمرو محمد

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حصل الدكتور زاهي حواس عالم المصريات على جائزة "المدينة القديمة نوتو" الإيطالية، خلال حفل كبير أقيم داخل أقدم قاعة أوبرا في مدينة "نوتو" الإيطالية.

وحضر الحفل نائب عمدة مدينة "نوتو" بصقلية والعديد من المثقفين والأدباء، وتمنح باسم المدينة، وقد اختاروا "حواس" لكي يمنح أول جائزة باسم المدينة بصفته أشهر عالم آثار في العالم. 

وطالب الحاضرون "حواس" بأن يرأس بعثة أثرية مصرية إيطالية لاستخراج المدينة التي دمرها الزلازل إلى النور.

وقال "حواس" إن مصر تدعوهم إلى الزيارة.

وأضاف أن الانتهاء من موسيقي أوبرا توت عنخ آمون سيكون في نهاية مايو المقبل، مؤكدًا أنها سوف تبهر العالم من خلال الحبكة الدرامية والموسيقي.

وقال إن الثقافة هي التي تقرب الشعوب وأن الهرم وأبو الهول وتوت عنخ أمون والمومياوات استطاعوا أن يعيدوا الحب بين المصريين والإيطاليين.

ويعود تاريخ مدينة "نوتو" إلى القرن الرابع ق.م إلى أن جاء زلزل ودمر المدينة الأثرية تمامًا عام 1993 ق م، ودفنت تحت الأرض، وبعد ذلك تم بناء المدينة الحديثة عام 1700 م وتم إعادة بناء 35 كنيسة وكاتدرائية وحوالي 12 قصرا من قصور أغنياء المدينة، ونظرا لجمال المدينة فقد وضعت اليونسكو هذه المدينة ضمن مناطق التراث العالمي عام 2001.

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