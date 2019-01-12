» تعرف على مفاجأة عادل إمام في رمضان 2019

12 يناير 2019 - 02:08 م

اعتاد المشاهدون رؤية الزعيم عادل إمام على الشاشة في رمضان، إلا أن النجم الكبير يحمل هذا العام مفاجأة غير متوقعة.

فبالرغم من تعاقده على بطولة مسلسل "فالانتينو" إلا أنه ولأول مرة منذ 7 سنوات من السباق الرمضاني للعام 2019، وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، كانت التحضيرات للعمل الدرامي قد بدأت خلال الأسابيع الأخيرة، كما رشحت أسماء النجوم الأساسيين في المسلسل، إلا أن القرار النهائي اتخذ بتأجيل المسلسل لرمضان 2020.

وواجه المسلسل أثناء التحضير له مجموعة من الصعوبات، كالتأخر في بناء الديكورات السينمائية وعدم تسلم حلقات كافية لتعرض على مدى ثلاثين يومًا.

من جهته، أبلغ مخرج المسلسل، رامي إمام، جميع العاملين بإمكانية الذهاب إلى عمل جديد كليا لرمضان 2019، في حال وصلتهم عروض لمسلسلات أخرى.