الداخلية تعلن مقتل 6 إرهابيين فى سوهاج

12 يناير 2019 - 02:14 م

كشف قطاع الأمن الوطني بمشاركة الجهات المعنية من وزارة الداخلية عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية المتاخمة لطريق أسيوط- سوهاج الصحراوى الغربى بدائرة مركز شرطة جهينة، وإتخاذهم من خور جبلى مأوى لهم بعيداً عن الرصد الأمنى قبل تنفيذ عملياتهم العدائية.

وقالت الوزارة في بيان لها أنها داهمة الخور المشار إليه فجر اليوم 12 يناير الجاري، وحال إتخاذ إجراءات حصار المنطقة، قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، ونتج عنه مصرع عدد 6 من العناصر الإرهابية، عثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية عيار 7,62×39 ، 2 بندقية خرطوش ، كمية من الطلقات ، عبوة ناسفة ، وسائل إعاشة ، بعض الأوراق التنظيمية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق