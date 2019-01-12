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حبس 37 متهمًا بفض اعتصام رابعة وتأجيلها لـ22 يناير

قضايا وحوادث

السجن بأيران
ارشيفية

شيماء السيد

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كواليس إحالة قيادات الإخوان للمفتي بـ"فض رابعة"

أمرت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بحبس 37 متهمًا فى "فض اعتصام رابعة العدوية"، فى جلسة إعادة إجراءات محكامتهم واجلت المحكمة جلسات القضية لـ 22 يناير لاستقبال طلبات الدفاع.

وخلال الجلسة تلا ممثل النيابة العامة، أمر احالة المتهمين في القضية، وعقب ذلك سألت محكمة الجنايات المتهمين عن ارتكابهم الوقائع فأنكروا جميعا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالإعدام شنقًا لـ 75 متهمًا من بينهم محمد البتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر، وكما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، وكما قضت بأحكام بالمشدد لباقى المتهمين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليًا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.


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