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تأجيل محاكمة المتهمين برشوة البترول لـ15 يناير

قضايا وحوادث

محكمة
ارشيفية

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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهمين في قضية "رشوة البترول"، لجلسة الثلاثاء المقبل الموافق 15 يناير، وذلك لمرافعة الدفاع.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة الى مرافعة النيابة والتي أورد فيها ممثل النيابة أدلة الثبوت على المتهمين، واختتمها بتلاوة الآية الكريمة: "وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ".

وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة للمتهمين، ممن زين الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل، وطالبت النيابة باستئصال المتهمين ومن من أمثالهم، مختتمًا"فسبحان من أظهر الحق و أزهق الباطل".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم وصلاح محريد وأمانة سر محمد علاء حمزة وأحمد كمال.

كشفت التحقيقات تحصل المتهمين الأول والثانى "محمد.ع" ، و "تامر.أ" – موظفين بشركة البترول- على شبه أرباح سنوية من المتهم الثالث "وائل.م" مقابل موافقة شركة البترول على إسناد أعمال لشركته وتقسيم الأرباح السنوية على المتهمين الثلاثة بالتساوى وقد بلغ ما حصل عليه الثلاثة 13 مليونا و300 ألف جنيه.


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