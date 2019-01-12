1326 طلقة نارية و23 خزنة آلية بأحراز قضية "العائدون من ليبيا"

12 يناير 2019 - 02:27 م

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة إعادة محاكمة 14 متهمين بالانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"العائدون من ليبيا".

وفضت المحكمة إحراز القضية، وتبين أنها 4 لفافات ملفوفة ببلاستر بلاستيكي شفاف تتضمن 250 طلقة نارية، و14 طلقة عيار 9 ملي، و1062 طلقة عيار 7.62، و17 خزنة آلية، وواحد سومكي.

وعرضت المحكمة على الدفاع رؤية الأحراز، وقرر الحاضر مع المتهم الثاني أن المحكمة هي عين الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.