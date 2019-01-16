احذروا الساعات القادمة.. وهذا موعد تحسن الجو

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أعلن الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، موعد تحسن الحالة الجوية، محذرًا من الساعات القادمة مساء اليوم الأربعاء وفجر غد الخميس.

وأكد "عبدالعال"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" تقديم الإعلامي تامر أمين المذاع على فضائية "النهار"، أن طقس الليل شديد البرودة، مشيرًا إلى أن تحسن الأحوال الجوية يبدأ من الغد، وحتى الثلاثاء المقبل.

وأوضح أن التطور الصناعي الذي شهده العالم بعد الثورة الصناعية أحد أسباب التغيرات المناخية.

ولفت إلى أن فرصة سقوط الأمطار تنحصر على السواحل الشمالية فقط، مؤكدا أن الهيئة تدرس تغييرات الطقس خلال الـ50 عاما الماضية لتغيير وصف مناخ مصر في المناهج التعليمية.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنذارا بحريا خاصا بالبحر المتوسط، محذرة من نشاط الرياح الشمالية الغربية ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، كما تتكاثر السحب الرعدية، وتسقط الأمطار، مشيرا إلى أن ذلك يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية.


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