ضبط 3 عناصر إجرامية من مساعدي «لوكشة»

16 يناير 2019 - 09:10 م

نجح قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم مدير مصلحة الأمن العام، فى ضبط 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة أعضاء تشكيل عصابي يتزعمه "لوكشة" أشهر تاجر مخدرات بمنطقة "السحر والجمال" بطريق "الإسماعيلية - القاهرة" الصحراوي .

كانت قد وردت معلومات لقطاع الأمن العام مفادها تواجد العناصر الإجرامية :

"حسن.س.س"32 عام عامل ، و "وسف.س.س "شقيقه" 17عام عامل ، و " السيد.ج.س "شقيق والدتهما" 40 عام عامل بمنطقة عشش برك الصرف بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالمنطقة الصحراوية دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية للإتجار بالمواد المخدرة ، وحيازتهم كمية كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر لحماية تجارتهم غير المشروعة.و بتقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم ، وبإرشادهم تم ضبط 11 قطعة سلاح نارى " 1 أر بى جى ، 5 بنادق آلية ، بندقية قناصة عيار 7.62 x 51 - رشاش جرينوف متعدد ، 3 طبنجات إحداها مبلغ بسرقتها بدائرة "قسم شرطة ثان مدينة نصر" ، 2030 طلقة مختلفة الأعيرة" .

يشار إلى أن الأول والثانى أشقاء العنصر الإجرامى " محمد.س.س" وشهرته " لوكشة" ، والذى لقى مصرعه بذات المنطقة حال إستهدافه لضبطه وقيامه بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات ، وبمواجهتهم اعترفوا بالإتجار بالمواد المخدرة بالإشتراك مع شقيق والدتهما ، وإستخدامهم تلك الأسلحة فى حماية نشاطهم الإجرامى.

كما أسفرت الجهود عن ضبط كلاً من: "سمير.س.ن" 17 عام عامل ،و "أحمد.س.ن " شقيق الأول 21 عام، عامل" ، مقيمان بمنطقة عشش الصرف لإتخاذهما من محل إقامتهما مركزاً لترويج المواد المخدرة والمطلوب ضبطهما فى قضية "مقاومة سلطات وإتجار بالمواد المخدرة".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات