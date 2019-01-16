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على حساب ميلان

اليوفنتوس بطلًا لكأس السوبر الإيطالي

الرياضة

ميلان ويوفنتوس
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المصريون

يوفنتوس

فاز يوفنتوس ببطولة كأس السوبر الإيطالي للمرة الثامنة في تاريخه بعد فوزه على نظيره ميلان، بهدف دون رد، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب "الجوهرة المشعة" بالسعودية.

سجل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، هدف الفوز لصالح يوفنتوس فى الدقيقة 61 من زمن المباراة.

وألغى الحكم هدفا سجله ماتويدى لصالح يوفنتوس فى الدقيقة 35 من زمن المباراة بداعى التسلل، وكان الهدف الثانى الملغى من توقيع ديبالا فى الدقيقة 68.

وحصل فرانك كيسى لاعب ميلان على البطاقة الحمراء لتدخله العنيف ضد لاعب ميلان فى الدقيقة 73 من زمن المباراة.

وخاض يوفنتوس كأس السوبر الإيطالى بعدما نجح فى الجمع بين الثنائية المحلية "الدورى الإيطالى وكأس إيطاليا"، فيما شارك ميلان كوصيف للكأس.

وتعد هذه البطولة هى الثامنة لصالح يوفنتوس فى كأس السوبر الإيطالى على مدار تاريخه، والأولى منذ عام 2015، بعدما خسر النسختين الماضيتين أمام ميلان 2016 ولاتسيو 2017.

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