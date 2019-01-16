مرافق مجانية للأسر الفقيرة.. هل يوافق البرلمان؟

16 يناير 2019 - 09:37 م

كشف محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، عن أنه سيتقدم بعدد من المقترحات لوزارة المالية بعد إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المؤشرات النهائية لمعدلات الفقر والتفصيلية لها في كل محافظة نهاية يناير الجاري.

وأضاف أن اقتراحاته ستشمل توسيع الإنفاق في عدد من البنود بالموازنة الجديدة للدولة 2019 /2020 والمنتظر وصولها للمجلس في مارس المقبل .

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن الاقتراحات ستشمل توسيع وزيادة الدعم النقدي ببرامج تكافل وكرامة، لتقدم مباشرة للأسر تحت خط الفقر المدقع، بجانب دعم الخدمات للأسر الأكثر فقرًا بشكل مجاني لمدة عام بشكل يمكن هذه الأسر للخروج من تحت خط الفقر ومدها بمشروعات متناهية الصغر ومتوسطة.

إضافة إلى رفع الدعم التمويني للأسر تحت خط الفقر لـ 75 جنيه، وإضافة قيمة 10% بالبطاقة لصالح العلاج، على أن يتم تعويض الفارق من خلال إجراءات تنقية البطاقات التموينية.

وأوضح «بدراوى» أن مصر بها 5 آلاف قرية وحسب إعلان وزيرة التضامن فأنه «لدينا 32 مليون مواطن تحت خط الفقر، مشيرًا إلى أنه سيتواصل مع الدكتور محمد معيط وزير المالية لإعلامه بهذه الاقتراحات والعمل على تفعيلها .

في المقابل، قال المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، إنه من الأفضل دعم تلك الأسر ماديًا بدلًا من مجانية المرافق لمدة عام، معتبرًا أن الأخذ بالمقترح سينتج عنه إهدار لموارد الدولة، وإساءة استخدامها.

وخلال حديثه لـ«المصريون»، أشار إلى أن تقنين الدعم مسألة ضرورية، متابعًا «في النهاية كل ذلك يسمى دعم، والأهم أن تدعم الدولة بأي وسيلة، كلما كانت المنظومة محكمة وليست متروكة على الغارب استطاعت الدولة السيطرة، ونتج عن ذلك استغلال الموارد والدعم أفضل استغلال».

واختتم عضو مجلس النواب، حديثه مثنيًا على مقترح دعم الأسر لاسيما الأكثر فقرًا، مؤكدًا أنه من الواجب على الدولة دعم الفقراء ومحدودي الدخل، وتوفير حياة كريمة لهم.