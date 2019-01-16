هل يستجيب القطاع الخاص للدولة في إنشاء مدارس؟

16 يناير 2019 - 09:46 م

ما زالت مشكلة تكدس الكثافة العددية للطلاب داخل الفصول إحدى المشاكل الكبرى التي يواجهها الطلاب ووزارة التعليم كل عام خاصة مع الزيادة السكانية, لتكون الدولة غير قادرة على مواجهة تلك المشكلة التي نراها كل عام بمفردها دون تدخل رجال الأعمال والقطاع الخاص، بالمساهمة في إنشاء مدارس جديدة لمواجهة تلك المشكلة وحلها والوقوف بجانب الدولة.

وقال النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها مشاكل التعليم خاصة العجز والنقص الشديد في عدد الفصول بالمدارس؛ مما يتسبب في تكدس الطلاب، وكذلك مشكلة عجز عدد المعلمين.

وطالب رئيس لجنة الاقتراحات, في تصريح صحفي, بتعديل قانون البناء على الأراضي الزراعية لتسهيل إجراءات تخصيص الأراضي لصالح بناء المدارس حتى يتم تخفيض كثافة الفصول.

كما طالب "العادلي", بالسماح للقطاع الخاص ببناء مدارس وإدارتها، وتشديد الرقابة عليه، قائلًا: "مشروعات إنشاء المدارس ذات نفع عام، ولابد من الموافقة على مشاركة القطاع الخاص في المنظومة، فنحن نحتاج إلى 140 ألف فصل على مستوى الجمهورية، والتكلفة كبيرة".

من جانبها، أشادت النائبة الدكتورة ماجدة نصر, عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب, بمطالبة النائب همام العادلي, معتبرة أن هذه الفكرة جيدة, وستساهم في القضاء على الكثافة الطلابية التي تعاني منها الدولة في الوقت الحالي.

وأضافت "نصر"، في تصريح لـ"المصريون"، أنه لابد من أن نعترف بأن أكثر مشكلة تواجه النظام الجديد في العملية التعليمية، هي الكثافة الطلابية داخل المدارس, مع عدم وجود مدارس كافية لاستيعاب الزيادة السكانية.

وتابعت عضو مجلس النواب: "أنه لابد من وضع حلول لتلك المشكلة قبل عام 3030، حيث إن هناك برنامج 3030 لحل تلك المشكلة, على أن تكون تلك الحلول غير تقليدية, حتى لا نجد أنفسنا أمام المشكلة نفسها.

وأشارت "نصر"، إلى أنه من الممكن أن تقوم الدولة بتوفير أراضٍ، ثم يقوم رجال القطاع الخاص ببناء مدارس عليها, ويكون هناك إشراف ومعايير أخرى, حتى لا تكون مدارس خاصة عالية التكاليف وبالمعنى الذي نراه الآن, على أن تكون تلك المدارس برسوم ولكن رمزية, وذلك لحث القطاع الخاص على المشاركة, على أن تسترد الحكومة تلك المدارس بعد بفترة زمنية على سبيل المثال 20 سنة أو مما شابه ذلك, نتيجة اتفاقية تجريها الحكومة مع المقبلين على بناء تلك المدارس.

ولفتت "نصر", إلى أن هناك العديد من رجال الأعمال والقطاع الخاص لديهم القدرة على المساهمة في بناء المدارس, وهناك من يقوم بالفعل بالمشاركة سواء في بناء فصول أو مدارس التكفل ببناء مدارس كاملة.

وفي السياق نفسه، قال النائب الدكتور عمرو دوير, عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب, إن الدولة غير قادرة على إنشاء مدارس في الفترة الحالية؛ نظرًا للظروف والوضع الاقتصادي التي تمر به الدولة, موضحًا أنه لابد من تدخل القطاع الخاص، وأيضًا المجتمع المدني في إنشاء مدارس بمختلف المحافظات؛ لأن هذا أمر واجب عليهم، وهذا سيظهر وطنيتهم وحبهم للبلد في حالة القيام بذلك.

وأضاف "دوير"، في تصريح لـ"المصريون"، أنه لابد من وضع ضوابط عند بناء مدارس حتى لا يتحول الأمر إلى استثمار, والمتاجرة في العملية التعليمية, على أن يكون تعليم الطالب في هذه المدارس بمقابل مادي ضئيل.

وأوضح أن مساهمة القطاع الخاص في بناء مدارس في المحافظات يعمل على إصلاح العملية التعليمية، وخلق جيل جديد من الطلاب قادر على بناء البلد, وتحويلها لدولة متقدمة, كما أنه سيساهم في تقليل الكثافة الموجودة في الفصول.

وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي, إلى أنه يجب مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني, في القطاعات وليس المدارس فقط, وذلك في بناء مستشفيات لأن هناك مرضى يحتاجون إلى تلقي العلاج, أو مستشفيات تحتاج إلى أجهزة, كما أن هناك مواطنين فقراء يحتاجون إلى المساعدة المادية وأشياء أخرى خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الذي يعاني منه الجميع.