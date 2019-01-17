» شاهد.. هكذا وصف محمد رمضان زوجته على انستجرام

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نشر الفنان محمد رمضان صورة برفقة زوجته نسرين، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق "رمضان" على صورته مع زوجته قائلًا: "حياتي"
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