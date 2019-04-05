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"لن أمنح غزة لعباس والانقسام الفلسطيني ليس سيئا لإسرائيل"

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نتنياهو:

"لن أمنح غزة لعباس والانقسام الفلسطيني ليس سيئا لإسرائيل"

عرب وعالم

نتنياهو
نتنياهو

المصريون ووكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لن يُعطي قطاع غزة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، معتبرا أن الانقسام الفلسطيني بين قطاع غزة، والضفة الغربية، "ليس سيئا".
واعتبر نتنياهو، أن "الخيار الحقيقي بشأن قطاع غزة، هو احتلاله وحكمه".
جاءت تصريحات نتنياهو في حديث خاص لصحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، نشرته الجمعة، على موقعها الإلكتروني، وذلك قبل أربعة أيام من الانتخابات العامة للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، التي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل.
وتابع حديثه: "إنهما (غزة والضفة الغربية) كيانان منفصلان، وأعتقد أنه على المدى الطويل، هذا ليس بالأمر السيئ بالنسبة لإسرائيل".
وقال نتنياهو إن "أبو مازن تعمد بخفض تدفق أموال السلطة الفلسطينية إلى غزة، لقد اعتقد أنه من خلال القيام بذلك، يمكنه إشعال القطاع، وكنا سندفع ثمن احتلال غزة بخسارة فادحة في الأرواح، وعلى ظهر إسرائيل سيحصل (محمود) عباس على غزة على طبق من الفضة، لكن هذا لن يحدث".
ويشير نتنياهو في حديثه، إلى الإجراءات التي نفذها الرئيس الفلسطيني عباس، على قطاع غزة، منذ إبريل/نيسان 2017، وشملت تقليص دفع الرواتب، ومخصصات حكومية أخرى، وهي ما زادت من الأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية في القطاع.
وحول إجراءات تخفيف الحصار التي تمت مؤخرا، بوساطة مصرية وقطرية وأممية، مقابل تخفيف حركة حماس، لمسيرات العودة، قال نتنياهو: " تمت تغطية هذه الأموال من قبل القطريين الامر الذي منع خطة أبو مازن من أن تؤتي ثمارها، وبقاء فصل غزة عن يهودا والسامرة".
وأضاف: " إذا ظنّ أحد أنه سيكون هناك دولة فلسطينية ستحيط بنا على كلا الجانبين، هذا لن يحدث".
ووضع نتنياهو ثلاثة شروط بخصوص الخطة الأمريكية للتسوية السياسية المعروفة باسم "صفقة القرن" التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طرحها.
وهذه الشروط حسب نتنياهو؛ هي إبقاء كافة المستوطنات، وسيطرة إسرائيلية كاملة على الضفة الغربية وعدم "تقسيم" مدينة القدس.
وبشأن إيران، يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه "ينبغي أن تدرك إسرائيل أنه يوجد حولنا إسلام متطرف".
وأضاف: "الدولة الإسلامية العظمى هي إيران، وهي تحاول الحصول على سلاح ذري".
وحول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، قال نتنياهو إنه "ليس مستعدًا لترحيل يهودي واحد منها".
وقال: "سيبقون هنا تحت السيادة الإسرائيلية، وسنبقي مسؤولون عن أمنهم". 

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