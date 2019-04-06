"بكري" يكشف كواليس وأسرار اجتماعه مع المشير طنطاوي

سرد الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، تفاصيل اجتماعه مع المشير طنطاوي، بعد ثورة 25 يناير ورحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لافتًا إلى أن كلمات حازم صلاح أبو إسماعيل كانت بداية لأحداث العنف التي شاهدناها في شارع محمد محمود.
وأوضح "بكري"، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الجمعة، أنه في هذا الوقت تحدث معه الفريق سامي عنان، وأخبره بأن يأتي إليهم إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأثناء دخوله تحدث معه مختار الملا، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأخبره بأن يأتي إلى مكتبه، وبعدما ذهب أتى المشير حسين طنطاوي واللواء سامح صادق.
وتابع أن المشير طنطاوي سأله عن رأيه في الأوضاع التي تحدث في البلد وقتها من فوضى ومظاهرات، موضحًا أن مظاهرات الإخوان في ثورة 25 يناير كانت مدفوعة الأجر، ثم سأله المشير طنطاوي عن رأيه في محمد البرادعي كرئيس للحكومة، متابعًا: "اتنفضت أول ما سألني؛ لأني عارف البرادعي من يوم ما جه وبكتب ضده؛ لأنه أتى من الخارج بأجندة خارجية، وقولت له البرادعي جاء بأجندة خارجية ولا يمكن أن يكون رجل وطن أو منتمي، وأجنده تؤدي إلى الفوضى بإضافة لأنه من أصحاب النفس القصير"، مستطردًا: "المشير رد وقال مش أنا قولتلكوا، طول ما أنا موجود لن يكون البرادعي في أي موقع، ثم أعلن المشير اختيار الدكتور كمال الجنزوري رئيسًا للحكومة في هذا الوقت".