تحذيرات من ارتفاع أسعار اللحوم الأيام المقبلة

06 أبريل 2019 - 12:50 ص

كشف هشام عبد الله، خبير الثروة الحيوانية، عن أن مصر ستواجه كارثة كبيرة في أسعار اللحوم في الأيام المقبلة؛ بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف.



وأضاف"عبد الله"، خلال حواره مع فضائية "المحور" مساء الجمعة، أن سعر الأعلاف في مصر أعلى من السعر بالدول الأخرى، موضحًا أن سعر طن الأعلاف 1000 دولار، وفي مصر 1300 أو 1400 دولار، رغم أن الدولة تعفي مستلزمات الأعلاف من الجمارك.

