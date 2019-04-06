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محمود سعد يكشف جانب حساس جدا من حياته

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الإعلامي محمود سعد
الإعلامي محمود سعد

المصريون ـ متابعات

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رد الإعلامي محمود سعد على أحد المتابعين، والذي اتهمه بمناصرة السيدات ضد الرجال لأنه يكره أبيه ويتحدث عنه بالسوء، موضحًا أنه لا يتحدث عن أبيه أصلا ولا يذكره لأنه لا يعرفه، ورآه مرات معدودة طوال حياته.
أضاف سعد، خلال حلقة الجمعة من برنامجه “باب الخلق”، المذاع على قناة “النهار”، أنه لم يعش مع أبيه ورآه من بعيد فقط، موضحًا أن كراهية الأب أمر حقير، قائلاً: “أنا مبكرهش أبويا أنا أصلا معرفتوش.. الأب لا يجب أن يُكره أبدًا”.
تابع أنه في رعاية وتربية ابنته كان مرتبكًا لأنه لم يُجرب مشاعر الأب تجاهه، قائلا: “مكنتش عارف إيه الصح اللي يتعمل في تربيتها لأني مشوفتش مشاعر الأب تجاهي ومعرفهاش.. أبويا كان غلطان في حقنا أو مكنش غلطان هو في ذمة الله خلاص وانتهى الموضوع وأنا بدعيله وده كل اللي ليه عندي.. إنما مكرهتوش أبدا”.


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