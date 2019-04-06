» فنان قبطي شهير: لغتي تحسّنت بسبب قراءة القرآن

06 أبريل 2019 - 01:20 ص

أكد الفنان لطفي لبيب أنه أثناء دراسته في معهد الفنون المسرحية، كان ضعيفًا في اللغة العربية، لذلك نصحه الفنان سعد أردش بكثرة قراءة القرآن الكريم.لطفي لبيب



وأضاف لبيب، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد، في برنامج “الجمعة في مصر” المذاع على قناة “mbc مصر”، مساء الجمعة، إنه بالفعل عمل بالنصيحة وقرأ القرآن الكريم كثيرًا، رغم كونه مسيحي، وتحسّنت لغته بسبب ذلك.

