تعليق مفاجئ من "أبوتريكة" عن رحيل البشير

11 أبريل 2019 - 08:30 م

في تعليقه على الأحداث الأخيرة التي تشهدها الجزائر والسودان، قال الكابتن محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن الشعوب العربية تتحرر من قيودها وتستعيد إرادتها.

وكتب "أبو تريكة"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: "الشعوب العربية تتحرر من قيودها وتستعيد إرادتها، الكيان الصهيوني استعد لن يكون هناك صفقة القرن بل ستكون صفعة القرن".

وأضاف:"أجيال الأمة القادمة هي الأمل،متي يكون قادة الدول العربية علي مستوي شعوبهم ؟المجتمع الدولي لا جديد النفاق مستمر".

وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف،أعلن الخميس، في بيان ألقاه على التلفزيون الرسمي اعتقال الرئيس عمر البشير وتشكيل مجلس عسكري لقيادة البلاد لمدة عامين، كما أعلن تعطيل الدستور وفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.



