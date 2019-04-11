مقتل 6 عناصر من "داعش" في محافظة ديالي بالعراق

11 أبريل 2019 - 08:43 م

أعلنت القوات العراقية، الخميس، مقتل 6 عناصر من تنظيم "داعش" في عملية عسكرية شرقي البلاد، فيما قتل 3 من الحشد الشعبي، خلال هجوم مسلح في الشمال، بحسب مصادر أمنية.

وقال النقيب بهاء المياحي، في تصريح لوكالة "لأناضول" التركية، إن قوات مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والجيش، شنت عملية عسكرية استهدفت سلسلة "جبال حمرين" بمحافظة ديالى، معقل مسلحي "داعش" الإرهابي، وقتلت 6 منهم.

وأوضح "المياحي" أن العملية العسكرية يقودها جهاز مكافحة الإرهاب، الذي أوكلت إليه مهمة إنهاء تواجد مسلحي التنظيم في منطقة سلسلة جبال حمرين بديالى (شرق).

من جهته، قال النقيب في الشرطة حبيب الشمري، للأناضول، إن القوات الأمنية تمكنت الخميس من تدمير مقر صحيفة "النبأ"، الناطقة باسم "داعش" في ديالى والعراق بصورة عامة،وأشار أن "القوات الأمنية صادرت العديد من الحواسيب الخاصة بالمسلحين".

وأوضح الشمري أن "العملية أسفرت عن تدمير عدد من مراكز القيادة والسيطرة، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والأعتدة".

ولفت إلى أن العملية ستتواصل حتى الإعلان الكامل عن خلو سلسلة جبال حمرين من تواجد عناصر التنظيم.

وفي الشمال، قال النقيب في قيادة عمليات (محافظة) صلاح الدين (تتبع الجيش) سعد محمد، للأناضول، إن "3 من الحشد الشعبي تابعين لفصيل سرايا السلام المدعوم من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، قتلوا".

وأوضح أن القتلى سقطوا أثناء صد هجوم شنه نحو 10 مسلحين من "داعش" قرب نهر الرصاص، شمالي مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وبعد 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر الماضي، استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش" الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيا لأسلوبه القديم، في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.