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الأمم المتحدة: تخصيص 26.5مليون دولار مساعدات للسودان

عرب وعالم

الأمم المتحدة
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وكالات

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الأمم المتحدة

مساعدات

السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، عن تخصيص 26.5 مليون دولار، من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ، لتغطية نفقات المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في السودان.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، فى بيان صحفي، إن "وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، أعلن عن مساهمة قدرها 26.5 مليون دولار مساعدات إنسانية منقذة في السودان".

ولفت إلى أن هذه المساهمة تم تخصيصها لتوفير الغذاء والصحة والمياه وخدمات الصرف الصحي لأكثر من 800 ألف شخص متضرر من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وانعدام الأمن الغذائي، في 7 ولايات بالسودان خلال 6 أشهر مقبلة".

وأشار إلى أن "هناك أكثر من 5.8 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في الفترة من يناير ومارس الماضيين، وهي زيادة كبيرة مقارنة بنفس الفترة العام الماضي".

وأوضح دوغريك، أن هذا الأموال "ستساعد منظمات الإغاثة في زيادة علاج سوء التغذية الحاد والمعتدل بين الأطفال الصغار والنساء الحوامل، وتوفير مياه شرب آمنة، وإصلاح وبناء مرافق الصرف الصحي والنظافة الأساسية؛ للتخفيف من الأمراض التي يمكن الوقاية منها".

وأردف قائلا "ستعزز هذه الأموال كذلك الخدمات الطبية الأساسية، والرعاية الصحية للأم والطفل، والصحة الإنجابية لـ320 ألف شخص، من خلال توزيع الإمدادات الطبية والمعدات لـ 65 منشأة صحية وتدريب المتخصصين في الرعاية الصحية والمتطوعين في مجال صحة المجتمع".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.

جاء ذلك في بيان بثه التلفزيون الرسمي السوداني، وأعلن فيه بن عوف، أيضا حالة الطوارئ لثلاثة أشهر وحظر التجوال لشهر اعتبارا من مساء الخميس.


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