» نجوم أفريقيا يصلون القاهرة للمشاركة في قرعة «كان 2019»

11 أبريل 2019 - 09:07 م

وصل إلى القاهرة عدد من مدربي المنتخبات المشاركة ونجوم الكرة السابقين في القارة السمراء، للمشاركة في قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

وتجري قرعة البطولة الأفريقية غدا الجمعة بمنطقة الأهرامات الأثرية بمحافظة الجيزة غرب العاصمة المصرية القاهرة.

وسيشارك في عملية سحب القرعة كل من المغربيين نور الدين نايبت ومصطفي حجي والنيجيري إيمانويل إيمونيكي بجانب أحمد حسن القائد السابق لمنتخب مصر والمشرف العام علي الكرة بفريق بيراميدز المصري حالياً.

وكشف مصدر خاص لـ"وكالة الأنباء الألمانية" (د.ب.أ) من داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أن محمد أبوتريكة نجم المنتخب المصري السابق لن يحضر فعاليات القرعة.

يذكر أن البطولة ستقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا.



