  • الخميس 11 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:29 م
بحث متقدم
احتجاجات السودان

«إخوان السودان» تؤيد «الانقلاب» على البشير

ياميش رمضان

«ارتفاع معدل التضخم».. هل يؤثر على الأسعار قبل رمضان؟

أبو تريكة : هذه أسباب سوء الظن بالله

تعليق مفاجئ من "أبوتريكة" عن رحيل البشير

نتنياهو وترامب

خلال أيام.. الإعلان عن «صفقة القرن»

وزير الدفاع عوض محمد بن عوف

الجيش السوداني يطلق تحذيرًا شديدًا.. هل يستجيب المحتجون؟

البنزين

الحكومة تفجر مفاجأة عن «زيادة أسعار الوقود»

العالمة السعودية

شاهد.. عالمة سعودية: لهذا السبب أخلع الحجاب بأمريكا

الداخلية

«الداخلية» تعلن القضاء على خلية إرهابية جديدة

جانب من الخناقة

شاهد.. خناقة عنيفة بين معتقل إسلامي وزعيم عصابة

الجيش المصري

كواليس انسحاب مصر من تشكيل "الناتو العربي"

نجوم أفريقيا يصلون القاهرة للمشاركة في قرعة «كان 2019»

الرياضة

كاف
كاف

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

البورصة تربح 3 مليارات جنيه

#

بالصور.. أكبر مؤتمر للأمن والسلامة بمصر وأفريقيا في دورته السادسة

#

"الكاف" يرسل أسماء المشاركين في قرعة "الكان"

#

التشكيل المتوقع لـ "الفراعنة" في مواجهة النيجر

المصريون

امم افريقيا

القرعة

وصل إلى القاهرة عدد من مدربي المنتخبات المشاركة ونجوم الكرة السابقين في القارة السمراء، للمشاركة في قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

وتجري قرعة البطولة الأفريقية غدا الجمعة بمنطقة الأهرامات الأثرية بمحافظة الجيزة غرب العاصمة المصرية القاهرة.

وسيشارك في عملية سحب القرعة كل من المغربيين نور الدين نايبت ومصطفي حجي والنيجيري إيمانويل إيمونيكي بجانب أحمد حسن القائد السابق لمنتخب مصر والمشرف العام علي الكرة بفريق بيراميدز المصري حالياً.

وكشف مصدر خاص لـ"وكالة الأنباء الألمانية" (د.ب.أ) من داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أن محمد أبوتريكة نجم المنتخب المصري السابق لن يحضر فعاليات القرعة.

يذكر أن البطولة ستقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» أول رد فعل من إدارة الزمالك بعد الهزيمة من المصري
» نجوم أفريقيا يصلون القاهرة للمشاركة في قرعة «كان 2019»
» إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجزائر
» بالفيديو.. جماهير «تشيلسي» تعتدي على محمد صلاح
» ترامب يعلق على احتجاز مؤسس "ويكيليكس"
» بث مباشر.. مباراة آرسنال ونابولي بالدوري الأوروبي
» بسبب الأوضاع بالسودان.. تأجيل مباراة النجم الساحلي والهلال
» الزمالك يسقط أمام المصري.. ويتراجع للمركز الثاني
» جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين على حدود غزة
» بيان جديد من مكتب سيف الإسلام القذافي
» تركيا تعلق رحلاتها الجوية من وإلى السودان

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:10 ص

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول