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أوغلو يبحث تطورات ليبيا مع نظيره الإيطالي

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أوغلو يصف نظيره الفرنسي بـ"الوقح"
أوغلو يصف نظيره الفرنسي بـ"الوقح"

وكالات ـ خالد الشرقاوي

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بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مع نظيره الإيطالي إنزو موافيرو ميلانيزي، التطورات الأخيرة في ليبيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه تشاووش أوغلو مع ميلانيزي، الثلاثاء، بحسب مصادر دبلوماسية، لم تقدم مزيدًا من التفاصيل حول فحوى الاتصال.

وفي وقت سابق الثلاثاء، التقى تشاووش أوغلو، مع سفير سريلانكا لدى تركيا، باكير محي الدين أمزا، في العاصمة أنقرة.

وأوضح تشاووش أوغلو، في تصريح له عبر حسابه في موقع "تويتر"، أنه قدم تعازيه للحكومة والشعب السريلانكي بضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق خلال عيد الفصح يوم الأحد.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن هجمات سريلانكا الدامية، والتي استهدفت 8 هجمات كنائس وفنادق، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد الفصح" في سريلانكا التي تعتبر دولة ذات غالبية بوذية.



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