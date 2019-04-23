الإعدام لمتهين بقتل سيدة بالوراق

قضت محكمة جنايات الجيزة، بإعدام عاطل وخادمة «حضوريًا»، لإدانتهما بقتل ربة منزل في منطقة الوراق، وسرقة المجني عليها.

وقالت تحقيقات النيابة العامة إن المتهمين جون حفظي، 27 سنة، وبسيمة رجب، 26 سنة، قتلا حنان سعيد، 60 سنة، التي تعيش بمفردها قبل أن يسرقا مشغولاتها الذهبية وأموالها وهواتفها المحمولة، وبالقبض عليهما اعترفا بالجريمة، وقالا إنهما يمران بضائقة مالية.

وذكرت التحقيقات أن المتهمة الثانية طعنت المجني عليها في صدرها بسكين أبيض، وكتم المتهم «الأول» أنفاس الضحية بيده، وألقيا سلاح الجريمة بمياه نهر النيل.